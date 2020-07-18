"Была проведена разъяснительная беседа с футболистками ФК "Минск", инициировавшими вышеназванное обращение, о важности соблюдения принципов FAIR PLAY и Положения по этическим вопросам АБФФ", - говорится в сообщении пресс-службы федерации.





Рассмотрение данного вопроса состоялось в рамках заседания контрольно-дисциплинарного комитета по этическим вопросам с участием авторов письма обращения в отношении гендерной принадлежности представительницы ФК «Динамо-БГУФК» (Минск) Салиматы Симпоре, которое вызвало широкий резонанс в СМИ, отметили в федерации, пишет interfax.by





Комитет также обратил внимание, что для участия в женских соревнованиях под эгидой АБФФ ФК"Динамо-БГУФК" (Минск) предоставил все необходимые документы.









"Ассоциация "Белорусская федерация футбола" считает необходимым еще раз подчеркнуть, важность соблюдения принципов FAIR PLAY и нетерпимости к любым проявлениям расизма и дискриминации в футболе", - сообщили в пресс-службе.



