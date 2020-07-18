+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Непобежденный боксер Трэвелл Мэзион погиб в аварии

Непобежденный американский боксер Трэвелл Мэзион погиб в результате ДТП.


Как сообщает TMZ, автомобиль, которым управлял Мэзион, выехал на встречную полосу, задел одну из машин и врезался в другую. Боксер погиб на месте, а 61-летний водитель, в которого он врезался, скончался в больнице.

В настоящее время полиция пока не установила причин, по которым автомобиль Мэзиона выехал на встречную полосу.

Мэзион, известный по прозвищу Черная Магия, пришел в профессиональный бокс в 2013 году, когда ему было 17 лет. Боксер, выступавший в первом полусреднем весе, провел 17 поединков, одержав в них 17 побед, в том числе 13 нокаутом.

Его последним соперником был мексиканец Фернандо Кастанеда, который в январе 2020 года потерпел поражение нокаутом за 58 секунд. В том бою Мэзион завоевал вакантный титул WBC-NABF.
ru.oxu.az
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXVI. ДОПРОСЫ,...
Юрий Губаревич
Прымус да законнасці
Ольга Карач
ТИХАНОВСКАЯ ПРОТИВ ЛУКАШЕНКО: что делать дальше?
Петр Рудковский
Ці будуць санкцыі?
Владимир Искорцев
Давайте сравним...
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Моральные ориентиры милиции Лукашенко ....
Людмила Мирзаянова
НЕПРИВЫЧНАЯ ДЛЯ НАС КАРТИНА


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]