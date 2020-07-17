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"Витебские крадут мячи у детей и волокут их на рынок". Валерий Исаев нашел мячи с логотипом БФФ на городском рынке

Известный агент Валерий Исаев рассказал, что в Витебске на рынке продают мячи с логотипом БФФ.

"Помогу в продвижении бренда БФФ.

Утро, Витебск, Смоленский рынок, контейнер барыги-продавца. Мячи с логотипом БФФ в ассортименте.

Думаю, что эти мячи предназначались для деток в спортивных и средних школах. Вся кадровая политика БФФ в регионах в этом контейнере. Местные ж******ы крадут мячи у детей и волокут их на рынок. Тут главное массовость", — написал Исаев в Facebook.
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