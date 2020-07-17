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Шкурдай впервые в истории белорусского плавания преодолела 100 метров баттерфляем быстрее 57 секунд

17-летняя пловчиха побила свой же национальный рекорд.


Вишенкой на торте сегодняшней вечерней программы чемпионата Беларуси по плаванию стал финал на стометровке баттерфляем, в котором 17-летняя Анастасия Шкурдай побила свой же национальный рекорд (57,39), впервые в истории белорусского плавания преодолев рубеж 57 секунд — 56,95, передает «Прессбол».

Эти секунды соответствуют четвертому месту на ЧМ-2019.
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