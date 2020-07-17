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"Реал" выиграл чемпионат Испании и обошел "Барселону" по количеству трофеев

Мадридский "Реал" завоевал титул чемпиона Испании за тур до окончания нынешнего розыгрыша "примеры".

Как сообщает Goal, "Королевский клуб" обошел по завоеванным трофеям своего принципиального соперника "Барселону". У "Реала" их теперь 92, а у сине-гранатовых — 91.

В активе "Реала" к настоящему моменту 34 титула чемпиона Испании, 19 Кубков и 11 Суперкубков страны, 1 Кубок лиги, 13 трофеев Лиги чемпионов, 7 – клубного чемпионата мира, 4 Суперкубка УЕФА, 2 Кубка УЕФА и 1 Кубок Эвы Дуарте.

"Барселона" же 26 раз становилась чемпионом Испании, завоевывала 30 Кубков и 13 Суперкубков страны, 2 Кубка лиги, 5 трофеев Лиги чемпионов, 3 титула клубных чемпионов мира, 5 Суперкубков УЕФА, 4 Кубка обладателей кубков и 3 Кубка Эвы Дуарте.
Источник: interfax.by
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