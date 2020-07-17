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Председатель Смолевичского райисполкома: бывшие руководители ФК «Смолевичи» больше заботились о себе

Председатель Смолевичского райисполкома Андрей Ратомский подверг критике работу бывших руководителей местного футбольного клуба, рассказал «Край Смалявiцкi».



По его словам, ротация кадров — это нормальное явление. Но изменения бывают разные. Случается, что человек не готов работать в определенных условиях или уже назрела необходимость произвести замену.

— Так, например, произошло с руководством и составом футбольного клуба «Смолевичи». Считаю, что недавняя игра команды с «Ислочью», в которой наши ребята одержали верх, показала, что мы находимся на правильном пути. На мой взгляд, прежнее руководство клуба не обеспечило достойных условий для игроков, не заботилось о тех, кто выходит на поле, а больше переживало о себе и о купленных футболистов с довольно высокой зарплатой, которая оказалась не под силу районному бюджету и команде.

Да, нам пришлось пойти на жесткие условия — должна быть ответственность за результат, за игру. Были неоднозначные высказывания, лозунги: мол, в районе футбол не нужен… Нет, нужен, и он будет. Но давайте приведем все в соответствие, а не будем только выдвигать ультиматумы. В команду пришли молодые ребята, которые болеют за свое дело, за игру, за район.
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