Белорусская теннисистка Лидия Морозова рассказала, как стала веганом









"Сейчас я не употребляю животный белок. Все началось в ноябре прошлого года, когда мы с моей подругой поспорили, что сможем месяц пробыть без мяса. Также мы подключили интервальное голодание", - рассказала она в эфире программы "Спорт-Кадр" на телеканале "Беларусь-5"





Морозова призналась: прошел месяц – и она совершенно ничего не заметила. Восстанавливаясь от травмы колена, она увеличивала нагрузки, и чувствовала себя хорошо. "В то время, я отказалась только от красного мяса. А рыбу и молочные продукты продолжала есть", - уточнила она.





В январе спортсменка отправилась на турнир в Китай. Там, вспоминает она, организаторы соревнований предупреждали спортсменок не есть мясо и рыбу в городе из-за того, что продукты "напичканы гормонами", и питаться исключительно в отеле, где они проживали. "Там я перестала есть рыбу. Все происходило постепенно и очень естественно", - вспоминает она.





"Сложнее всего было позже отказаться от молочных продуктов, скажу честно. Запеканки, сырники, творожок, сыр – это все такое вкусное! ", - рассказала Морозова.





Она предостерегла: переходя на вегетарианское питание, крайне важно контролировать белок в питании, и употреблять достаточно орехов, бобовых, а также свежих овощей и зелени. Непросто многим бывает и перестроиться психологически: как отметила спортсменка, в сознании большинства кусок мяса приготовить гораздо легче и проще, чем нутовые или чечевичные котлеты.





Морозова, которая часто вынуждена была бороться с лишним весом, неожиданно для себя самой на новом питании похудела более, чем на 10 кг. Хотя она и признает: изначально цели похудеть, исключая мясные, рыбные и молочные продукты, себе не ставила.





"Хотела улучшить свои результаты, поправить здоровье. Мне не очень нравилось, что происходило с моим организмом. Меня без конца преследовали травмы. И я начала копаться в себе, анализировать, что попадает ко мне в организм – какие напитки я пью, что я ем и так далее", - вспомнила теннисистка.





Спустя более чем полгода после начала веганского питания, она отмечает у себя хорошее самочувствие, улучшение кожи, хорошие биохимические показатели в анализах крови, "что крайне важно для спортсменов", и увеличение выносливости на корте.





Лидия Морозова – 27-летняя белорусская теннисис а, добивавшаяся наибольших успехов в карьере, выступая в парном разряде. Входит в состав сборной Беларуси по теннису, выступает в национальной команде на Кубке Федерации по теннису. Завоевала золото Универсиады-2015 в миксте, была победительницей одно из турниров WTA в парном разряде. Входит в ТОП-100 лучших теннисисток мира по версии WTA.







