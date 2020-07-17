We're back: фанаты брестского "Динамо" возвращаются
Фанаты брестского "Динамо" заявили в соцсетях, что возобновляют живую поддержку команды.
Друзья, настало время вернуться!
Начиная с 31 июля (матч против "Витебска") ждем всех на привычных домашних и гостевых секторах! Окажем команде крутейшую поддержку в оставшейся части сезона!
Blue-White Devils, — говорится в сообщении.
1 апреля фанатское движение "Blue-White Devils" объявило, что временно приостанавливает активную поддержку брестчан на домашних и выездных матчах в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки.
09:36 17/07/2020
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