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We're back: фанаты брестского "Динамо" возвращаются

Фанаты брестского "Динамо" заявили в соцсетях, что возобновляют живую поддержку команды.


Друзья, настало время вернуться!

Начиная с 31 июля (матч против "Витебска") ждем всех на привычных домашних и гостевых секторах! Окажем команде крутейшую поддержку в оставшейся части сезона!

Blue-White Devils, — говорится в сообщении.

1 апреля фанатское движение "Blue-White Devils" объявило, что временно приостанавливает активную поддержку брестчан на домашних и выездных матчах в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки.
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