We're back: фанаты брестского "Динамо" возвращаются





Друзья, настало время вернуться!





Начиная с 31 июля (матч против "Витебска") ждем всех на привычных домашних и гостевых секторах! Окажем команде крутейшую поддержку в оставшейся части сезона!









1 апреля фанатское движение "Blue-White Devils" объявило, что временно приостанавливает активную поддержку брестчан на домашних и выездных матчах в условиях сложившейся эпидемиологической обстановки.







