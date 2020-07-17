Игорь Железовский: «Зная нашего лидера, трудно ожидать честной борьбы»

«К сожалению, Лукашенко не придумал ничего нового, так было всегда. Я могу ошибаться, но ни одна кампания за последние 20 лет не закончилась мирно. Единственное, что с каждым разом это становится все более жестоким, потому что удерживать власть становится все труднее. Видимо, он испугался, что реально никто за него не проголосует, потому что к этому все шло. Плюс постарел, отстал в технологиях. Теперь сфальсифицировать что-либо гораздо сложнее, чем 5 лет назад: все стали блоггерами, пишут посты, размещают видео. Не то что сложно что-то скрыть, но невозможно. Вот почему такая воинственная реакция.









Зная нашего лидера, трудно ожидать честной борьбы. Лично для меня было абсолютно предсказуемо, что будут выбраны такие методы – дискредитация противников, посадки конкурентов, насильственные разгоны и судебные процессы под копирку. И ему все равно, что тем самым только больше настраивает людей против себя, отталкивает даже тех, кто когда-то его поддерживал. Плевать на всех, поверьте. Для него главное – остаться у власти, потому что он знает, что в противном случае возможны последствия. Ну, зачем рисковать, если вы можете продлить срок еще на 5 или даже 10 лет? Тем более здоровье позволяет.





Одно дело «ездить по ушам», а совсем другое – доказывать свои намерения в реальности. Надо оценивать действия, а не слова. Люди правы: уже 26 лет Лукашенко с трибуны говорит одно, а на самом деле делает что-то совершенно другое. В этом смысле я полностью солидарен с людьми. Поэтому сегодня все зависит от самих белорусов, особенно молодежи, которая здесь живет: от их смелости, настойчивости, выносливости. Если ничего не будет сделано, то все законсервируется и будет продолжаться вечно. К сожалению, однажды недооценивали, думали, что президент не пойдет против Конституции. А он просто адаптировал ее к своим потребностям.





Лукашенко так подмял под себя систему власти, что гражданское общество практически не может на что-либо повлиять. Захотел посадить кого-то в тюрьму, не успел поугрожать – человек уже сидит.





Просто подумал, что было бы неплохо снять оппонента с выборов – конкурент уже на обочине. Конечно, это ненормально для цивилизованной страны, но факты говорят сами за себя. С точки зрения его безопасности и планов на будущее, это должно быть неудивительно. Это странно только для остального мира, который следит за этим театром абсурда», – сказал Железовский.









Справочно





Игорь Железовский - один из сильнейших в мире конькобежцев-спринтеров в 1980-90-х гг. Неоднократный рекордсмен мира (в 1983-89) на дистанции 1000 и 1500 м и в спринтерском многоборье. Серебряный (1994) и бронзовый (1988) призёр зимних Олимпийских игр на дистанции 1000 м, шестикратный чемпион мира по спринтерскому многоборью (1985, 1986, 1989, 1991—1993), пятикратный чемпион СССР по спринтерскому многоборью (1985, 1986, 1989-91), многократный чемпион страны (в 1984-91) на дистанциях 500, 1000 и 1500 м. Одержал 30 побед на этапах Кубка мира (1985—1993). Обладатель Кубка мира на дистанции 1000 м (в 1991—1993). Тренер — В. И. Кащей[3].





Экс-рекордсмен мира на дистанциях 1000 и 1500 м, а также в спринтерском многоборье.



