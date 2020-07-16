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Новый вратарь "Динамо-Минск": Вудкрофт поставил задачу выйти в плей-офф КХЛ

Новичок минского "Динамо" Доминик Фурх прибыл в Минск и рассказал о первом серьезном разговоре с главным тренером команд Крэйгом Вудкрофтом.


"Обсудили с Вудкрофтом разные детали, предстоящий сезон, цели и задачи. Он объяснил, как видит игру. Мне это понравилось", - рассказал вратарь, слова которого приводит пресс-служба "зубров".

Он также озвучил задачу на предстоящий сезон, которую озвучил ему наставник: "Выйти в плей-офф".

"Приятно, что клуб проявил интерес, мы хорошо поговорили с главным тренером Крэйгом Вудкрофтом. Собственно, наш разговор и стал главной причиной моего приезда в "Динамо", - признался Фурх.

ХК "Динамо-Минск" установило в сезоне-2019/2020 антирекорд КХЛ и занял последнее место в Западной конференции.

Фурху 30 лет, он – воспитанник пражских клубов "Кобра" и "Славия". В 2006 году талантливый голкипер был задрафтован "Филадельфией". Ранее выступал за чешскую "Славию", российские "Авангард" и "Северсталь", а также шведскую "Эребру". О переходе Фурха в минское "Динамо" стало известно в конце июня нынешнего года. Тогда же ряд СМИ опубликовали информацию, что контракт с игроком будет подписан на год, а его сумма превысит $500 тыс.
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