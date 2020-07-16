Сергей Волков станет футболистом БАТЭ





В сезоне-2020 Волков — один из стержневых исполнителей Витебска: 15 матчей, в том числе 11 — от звонка до звонка. Есть в активе и гол — в ворота БАТЭ 7 июня.





В прошлом году Сергей провел пять матчей за молодежную сборную Беларуси, а 26 февраля нынешнего дебютировал в национальной — в спарринге с болгарами (1:0) был брошен в бой на 78-й минуте.