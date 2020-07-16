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Сергей Волков станет футболистом БАТЭ

Игрок сможет выступать за клуб со следующего сезона-2021 согласно контракту. Этот сезон игрок доиграет в Витебске.


В сезоне-2020 Волков — один из стержневых исполнителей Витебска: 15 матчей, в том числе 11 — от звонка до звонка. Есть в активе и гол — в ворота БАТЭ 7 июня.

В прошлом году Сергей провел пять матчей за молодежную сборную Беларуси, а 26 февраля нынешнего дебютировал в национальной — в спарринге с болгарами (1:0) был брошен в бой на 78-й минуте.
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