Сергей Волков станет футболистом БАТЭ
Игрок сможет выступать за клуб со следующего сезона-2021 согласно контракту. Этот сезон игрок доиграет в Витебске.
В сезоне-2020 Волков — один из стержневых исполнителей Витебска: 15 матчей, в том числе 11 — от звонка до звонка. Есть в активе и гол — в ворота БАТЭ 7 июня.
В прошлом году Сергей провел пять матчей за молодежную сборную Беларуси, а 26 февраля нынешнего дебютировал в национальной — в спарринге с болгарами (1:0) был брошен в бой на 78-й минуте.
16:37 16/07/2020
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