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Член МОК: возможная отмена Олимпийских игр в Токио повлечет отмену Игр-2022 в Пекине

Член Международного олимпийского комитета (МОК), бывший президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд считает, что если Олимпийские игры в Токио не состоятся в 2021 году, то зимние Игры-2022 в Пекине тоже будут отменены.




«Принимая во внимание политическую сторону дела, если в июле и августе следующего года в Токио будут проблемы с коронавирусом, трудно представить, что это не вызовет негативных последствий для Игр спустя 5 месяцев», – заявил Паунд.

Паунд отметил, что Олимпийские игры в Пекине могут быть осложнены рядом политических конфликтов. На это могут повлиять протесты в Гонконге и напряженные отношения США и Китая.

Он также предположил, что Китай может рассмотреть вопрос о запрете участия сборной США в Олимпийских играх, если Америка к тому времени не сможет взять под контроль распространение вируса.

«В США, возможно, будет самое большое количество заразившихся в мире, и будет слишком опасно, если американцы приедут в Китай. Это радикальное предположение. Но могут случиться любые безумные вещи», – заявил Паунд.

Олимпийские игры в Пекине должны пройти с 4 по 20 февраля 2022 года.
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