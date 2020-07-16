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Барбашинский и Головатый стали доверенными лицами Лукашенко на президентских выборах

Центральная избирательная комиссия опубликовала список из 30 доверенных лиц Александра Лукашенко на президентских выборах.

В него вошли олимпийский чемпион-92 гандболист Андрей Барбашинский и генеральный директор «Беларуськалия», председатель правления «Шахтера» Иван Головатый.

В 2015 году в список доверенных лиц попали Иван Головатый и гимнастка Любовь Черкашина.

В 2010-м – Анатолий Капский (председатель БАТЭ) и Вадим Девятовский (легкоатлет).

Ранее Андрей Барбашинский заявлял, что Лукашенко продвигает нашу страну как бренд, а также признался, что не боится спокойно ходить на улице.
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