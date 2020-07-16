В него вошли олимпийский чемпион-92 гандболист Андрей Барбашинский и генеральный директор «Беларуськалия», председатель правления «Шахтера» Иван Головатый.





В 2015 году в список доверенных лиц попали Иван Головатый и гимнастка Любовь Черкашина.





В 2010-м – Анатолий Капский (председатель БАТЭ) и Вадим Девятовский (легкоатлет).





Ранее Андрей Барбашинский заявлял, что Лукашенко продвигает нашу страну как бренд, а также признался, что не боится спокойно ходить на улице.