+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Михаил Захаров: без участия белорусского клуба в КХЛ наш хоккей вообще не будет развиваться

Главный тренер национальной сборной для официального сайта ФХБ поделился мнением касательно целесообразности представительства Беларуси в КХЛ.




Не понимаю, почему этот вопрос все муссируют. Без участия нашего клуба в КХЛ белорусский хоккей вообще не будет развиваться. Тысячу раз об этом говорил. И неважно, в каком состоянии находится команда. Да, финансирование очень слабое, но даже с этими деньгами команда может воспитывать игроков и продавать их в более богатые клубы.

Наши хоккеисты должны играть в сильных чемпионатах, тогда придет результат и к сборной. Если команды в КХЛ от Беларуси не будет, придем к подобию украинского варианта выступления националки. Эти обсуждения нужно закрывать. Не вижу, как будет развиваться белорусский хоккей без КХЛ. Согласен, у нас есть проблемы, но в первую очередь в детском хоккее.
Прессбол
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Курение вредит вашей потенции
Ольга Карач
ТИХАНОВСКАЯ ПРОТИВ ЛУКАШЕНКО: что делать дальше?
Петр Рудковский
Ці будуць санкцыі?
Владимир Искорцев
Давайте сравним...
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Моральные ориентиры милиции Лукашенко ....
Людмила Мирзаянова
НЕПРИВЫЧНАЯ ДЛЯ НАС КАРТИНА
Юрий Губаревич
Як выбарчыя камісіі маніпулююць лічбамі яўкі


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]