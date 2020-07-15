



Как бы ни обидно это не звучало для нашей легкой атлетики — переход под белорусский флаг сейчас действительно кажется для российских спортсменов адекватным решением. Во всяком случае, это реальная альтернатива нейтральному статусу, который висит над россиянами уже пять лет и в обозримом будущем никуда не исчезнет. Уже на полном серьезе обсуждается вариант объявить о нашей самоизоляции до то тех пор, пока Себастьян Коэ не покинет пост президента World Athletics. То есть минимум еще на три года. Но нет никакой гарантии, что после смены власти в международной федерации все проблемы сразу исчезнут.





В такой ситуации Белоруссия (Беларусь — прим.). — страна, где у нас нет языкового барьера, нет другой ментальности и к тому же состоящая с Россией в межгосударственном союзе — идеальный вариант. По большому счету практически нет разницы между выступлениями под нейтральным флагом с постоянными намеками "ну вы же знаете из какой страны я на самом деле" и под белорусским флагом с теми же самыми намеками. Последнее будет немного обидно для белорусов, но зато они смогут за сравнительно небольшие деньги повысить свою конкурентоспособность на международной арене, — написал Шамонаев.



