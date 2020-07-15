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Бывший защитник минского Динамо Лукаш Крайчек завершил карьеру из-за проблем со здоровьем

Экс-защитник минского Динамо Лукаш Крайчек объявил о завершении карьеры в 37 лет из-за проблем с желудком.

Как отмечает Tut.by, год назад чешский хоккеист съездил в Таиланд, где ел много острой пищи. После возвращения из поездки состояние Лукаша заметно ухудшилось, Крайчек испытывал сильнейшие боли и как результат сел на особую диету. За это время защитник потерял около 10 килограммов. Врачи считают, что лекарств от этого заболевания не существует.

В минувшем сезоне Крайчек выступал за чешский Тршинец, с которым стал чемпионом страны. Несмотря на проблемы со здоровьем, защитник принял участие в 19 матчах и отметился 8 (1+7) результативными действиями.

Напомним, Крайчек пополнил ряды минского Динамо в 2011 году и провел за команду 266 игр. Тем самым чех является рекордсменом клуба по количеству матчей среди легионеров.
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