Хомутовский о вызове Лукашенко на поединок: Это не политика, это чувство собственного достоинства
Тренер вратарей брестского «Динамо» Василий Хомутовский прокомментировал вызов ресторатором Вадимом Прокопьевым главы Беларуси Александра Лукашенко на боксерский поединок за оскорбление, которое прозвучало в раздевалке после хоккейного матча.
«Вадима (Прокопьева – Tribuna.com) знаю более 10 лет. И не только как креативного ресторатора, но и как хорошего спарринг-партнера по боксерскому залу.
Здесь нет политики. Это называется – чувство собственного достоинства!» – написал Хомутовский.
Источник: tribuna.com
11:55 15/07/2020
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