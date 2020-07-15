«Вадима (Прокопьева – Tribuna.com) знаю более 10 лет. И не только как креативного ресторатора, но и как хорошего спарринг-партнера по боксерскому залу.





Здесь нет политики. Это называется – чувство собственного достоинства!» – написал Хомутовский.