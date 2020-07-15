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Криштиану Роналду в шаге от исторического достижения

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду близок к очередному историческому достижению, сообщает Football Italia.



По данным источника, он может стать первым футболистом, которому удалось забить не менее 50 голов в АПЛ, Ла Лиге и Серии A.

Первым игроком, которому это удалось, стал Эдин Джеко. Он забивал в Италии, Англии и Германии.

После 32 туров чемпионата Италии "Ювентус" возглавляет турнирную таблицу, набрав 76 очков. В следующем туре туринский клуб встретится с "Сассуоло". Игра пройдёт сегодня, 15 июля.

Роналду перешел в "Ювентус" летом 2018 года из мадридского "Реала". Сумма трансфера составила 117 000 000 евро. В нынешнем сезоне 35-летний форвард принял участие в 28 матчах чемпионата Италии (все - в основном составе), в которых стал автором 28 забитых мячей (11 - с пенальти), а также отдал пять результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года.
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