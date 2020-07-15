+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Месси, Роналду, Левандовски. Составлен рейтинг самых продуктивных игроков атаки в XXI веке

Издание "Give Me Sport" обнародовало рейтинг лучших игроков XXI века по соотношению голов к проведенным играм на клубном уровне.



Возглавляет список форвард "Барселоны" Лионель Месси (0,87), который в 726 матчах забил 630 голов. На втором месте — форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду (0,77), забивший 626 голов в 812 играх. Замыкает тройку нападающий "Баварии" Роберт Левандовски (0,73), на его счету 345 голов в 472 играх.

1. Лионель Месси (0,87).
2. Криштиану Роналду (0,77).
3. Роберт Левандовски (0,73).
4. Луис Суарес (0,67).
5. Неймар (0,65).
6. Килиан Мбаппе (0,65).
7. Гарри Кейн (0,63).
8. Златан Ибрагимович (0,62).
9. Эдинсон Кавани (0,61).
10. Рууд ван Нистелрой (0,60).
11. Серхио Агуэро (0,59).
12. Радамель Фалькао (0,58).
13. Тьерри Анри (0,57).
14. Роналдо (0,56).
15. Паулета (0,56).
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Премия для главы РБ: Нобелевская, или...
Ольга Карач
ПЛОХИЕ НОВОСТИ ДЛЯ ЛУКАШЕНКО
Владимир Искорцев
Давайте сравним...
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Моральные ориентиры милиции Лукашенко ....
Людмила Мирзаянова
НЕПРИВЫЧНАЯ ДЛЯ НАС КАРТИНА
Юрий Губаревич
Як выбарчыя камісіі маніпулююць лічбамі яўкі
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXV. ПРОГУЛКА В...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]