











29 февраля в Москве Волков прыгнул на 5,50 м и установил мировое достижение для спортсменов своего возраста (до 16 лет).





"Нами было принято решение переехать в союзное государство — Беларусь. Речь о смене нашего гражданства не идет, речь идет о получении вида на жительство, которое дает право выступать за легкоатлетическую федерацию Беларуси, и он получит право выступать на международных соревнованиях", — цитирует ТАСС Константина Волкова, добавившего, что такое решение принималось родителями, так как его сын несовершеннолетний.





По его словам, окончательное решение о праве выступать за Беларусь будет приниматься Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics). Волков рассказал, что первоначально они обращались в Белорусскую федерацию легкой атлетики с просьбой дать возможность тренироваться в этой стране осенью, после чего с ним связался председатель организации Вадим Девятовский и было принято решение о переезде. Тренер сообщил, что получать вид на жительство они будут на общих основаниях, а переезд на постоянное место жительства состоится в ближайшее время.





Совет World Athletics в конце июля может принять решение о полном запрете для российских спортсменов выступать на международных стартах в любом статусе. Причиной для такого вердикта является отказ Всероссийской федерации легкой атлетики выплатить в срок (до 1 июля) штраф размером в 5 млн долларов, который был наложен World Athletics на ВФЛА за причастность к махинациям с документами легкоатлета Данила Лысенко, подозреваемого в нарушении антидопинговых правил.





Совет также может дать рекомендацию конгрессу World Athletics полностью исключить ВФЛА из международной организации. В случае полного исключения ВФЛА сборная России по легкой атлетике может пропустить вторую Олимпиаду подряд.



