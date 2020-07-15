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По делу о "договорняке" могут вызвать Дмитрия Баскова. Заседание пройдет 21 июля

В среду, 21 июля, в суде Московского района столицы пройдет очередное судебное слушание по делу о "букмекерском" матче 12 ноября прошлого года "Динамо-Молодечно" — "Могилев".

Ожидается, что свидетелем будет приглашен Дмитрий Басков.  
На завершившемся 14 июля заседании в качестве свидетелей выступили директор молодечненского клуба Игорь Николайчик и врач "зубров" Валерий Шпехт.


Приглашенные для дачи свидетельских показаний главный тренер "Динамо" Дмитрий Кравченко и наставник вратарей Виталий Коваль явиться не смогли. Первый — по причине отсутствия в Минске, второй — из-за подтвержденного у него коронавируса. Судьей были зачитаны показания обоих коучей, которые были ими даны на стадии следствия. В таком же формате были зачитаны и показания двух форвардов команды — Павла Печура и Руслана Журни.

Предполагается, что одним из приглашенных по делу свидетелей на следующем заседании выступит генеральный директор минского "Динамо" Дмитрий Басков.

Дмитрий Басков

Фото: hcdinamo.by
pressball.by
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