Ожидается, что свидетелем будет приглашен Дмитрий Басков.

На завершившемся 14 июля заседании в качестве свидетелей выступили директор молодечненского клуба Игорь Николайчик и врач "зубров" Валерий Шпехт.









Приглашенные для дачи свидетельских показаний главный тренер "Динамо" Дмитрий Кравченко и наставник вратарей Виталий Коваль явиться не смогли. Первый — по причине отсутствия в Минске, второй — из-за подтвержденного у него коронавируса. Судьей были зачитаны показания обоих коучей, которые были ими даны на стадии следствия. В таком же формате были зачитаны и показания двух форвардов команды — Павла Печура и Руслана Журни.





Предполагается, что одним из приглашенных по делу свидетелей на следующем заседании выступит генеральный директор минского "Динамо" Дмитрий Басков.





Дмитрий Басков





Фото: hcdinamo.by



