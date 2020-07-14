+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Латвийский защитник, завоевавший титул чемпиона Испании, перешел в "Цмокi"

Минские "Цмокi" усилил латвийский защитник Томс Лейманис, однако пока контракт игрока предполагает испытательный период, сообщили в пресс-службе клуба.


"Это подписание - отличная возможность для нас получить игрока, который полон желания развиваться. Мы постараемся извлечь максимум пользы. Томс очень "заряжен" на то, чтобы проявить себя на этом уровне. Надеюсь, и у него, и у нас все получиться", - отметил главный тренер "Цмокі-Мінск" Ростислав Вергун.

Томс Лейманис – 25-летний защитник из Латвии. Его баскетбольная карьера началась 10 лет назад в молодежной команде "Вентсписла". В это время он привлекался в молодежные сборные страны. С командой U-20 игрок завоевал серебро европейского чемпионата. Через 2 года Лейманис попробовал свои силы в основе. Сезоны 2014/15 и 2015/16 Томс провел в "Лиепая/Триобет", а затем на год снова вернулся в "Вентспилс".

Сезон 2017/18 защитник начинал в "Бетсафе/Лиепая", но после 10 игр за эту команду перебрался в эстонскую "Валка/Валга". Качественный сезон позволил латвийцу попробовать свои силы в Греции ("АСА Короивос Амалиадас"). Минувший игровой год провел во втором дивизионе Испании, где помог "Вальядолиду" стать чемпионом турнира. Томс сыграл в 24 матчах со средними показателями в 9 очков, 1.6 подборов, 3 передачи.


Кроме того, Лейманис - один их кандидатов в сборную Латвии.

Минувший сезон 25-летний игрок провел во втором дивизионе Испании, где помог "Вальядолиду" стать чемпионом турнира.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Премия для главы РБ: Нобелевская, или...
Ольга Карач
ПЛОХИЕ НОВОСТИ ДЛЯ ЛУКАШЕНКО
Владимир Искорцев
Давайте сравним...
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Моральные ориентиры милиции Лукашенко ....
Людмила Мирзаянова
НЕПРИВЫЧНАЯ ДЛЯ НАС КАРТИНА
Юрий Губаревич
Як выбарчыя камісіі маніпулююць лічбамі яўкі
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXV. ПРОГУЛКА В...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]