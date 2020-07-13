Новая дата проведения поединка будет определена позднее.





Департамент по проведению соревнований АБФФ на основании решения Бюро исполкома БФФ от 13.07.2020 г., в соответствии с пунктом 5.5.4. статьи 5 Регламента чемпионата Республики Беларусь по футболу 2020 года переносит матч 18 тура (18.07.2020) Беларусбанк-Чемпионата Республики Беларусь по Футболу между командами высшей лиги "Славия-Мозырь" — "Динамо-Брест" в т.ч. матч дублирующих составов данных футбольных клубов на более поздний срок. Точная дата проведения игры будет названа позже, — сообщает пресс-служба брестского "Динамо".





Брестское "Динамо" пропустило и 17-й тур: матч со "Слуцком" был перенесен на 12 августа.





Как несложно догадаться, форм-мажором стал коронавирус.