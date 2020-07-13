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Второй подряд матч брестского "Динамо" в рамках высшей лиги перенесен на более поздний срок из-за форс-мажора

Матч 18-го тура высшей лиги между "Славией" и брестским "Динамо", который должен был пройти 18 июля, перенесен на более поздний срок.

Новая дата проведения поединка будет определена позднее.

Департамент по проведению соревнований АБФФ на основании решения Бюро исполкома БФФ от 13.07.2020 г., в соответствии с пунктом 5.5.4. статьи 5 Регламента чемпионата Республики Беларусь по футболу 2020 года переносит матч 18 тура (18.07.2020) Беларусбанк-Чемпионата Республики Беларусь по Футболу между командами высшей лиги "Славия-Мозырь" — "Динамо-Брест" в т.ч. матч дублирующих составов данных футбольных клубов на более поздний срок. Точная дата проведения игры будет названа позже, — сообщает пресс-служба брестского "Динамо".

Брестское "Динамо" пропустило и 17-й тур: матч со "Слуцком" был перенесен на 12 августа.

Как несложно догадаться, форм-мажором стал коронавирус.
Прессбол
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