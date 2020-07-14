Экс-вратарь сборной по хоккею заразился коронавирусом

14 июля Виталий Коваль должен был давать показания в суде Московского района, так как является свидетелем по делу матча между «Динамо-Молодечно» и «Могилевом». Тогда команда из Молодечно, в которой Коваль отвечал за подготовку вратарей, вела 5:1, но проиграла 5:6, пишет tut.by





Во время следствия несколько игроков клуба признались, что матч был договорным.





Виталий Коваль не смог явиться сегодня на дачу свидетельских показаний. Судья объявил, что «у Коваля COVID-19».





Во время игровой карьеры он был голкипером сборной Беларуси, признавался лучшим хоккеистом страны. В КХЛ выступал за минское «Динамо», нижегородское «Торпедо», мытищинский «Атлант» и уфимский «Салават Юлаев».











