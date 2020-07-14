+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Экс-вратарь сборной по хоккею заразился коронавирусом

Бывший вратарь сборной Беларуси по хоккею Виталий Коваль заразился COVID-19. Об этом было объявлено 14 июля во время судебного заседания по делу о договорном матче Экстралиги.

14 июля Виталий Коваль должен был давать показания в суде Московского района, так как является свидетелем по делу матча между «Динамо-Молодечно» и «Могилевом». Тогда команда из Молодечно, в которой Коваль отвечал за подготовку вратарей, вела 5:1, но проиграла 5:6, пишет tut.by

Во время следствия несколько игроков клуба признались, что матч был договорным.

Виталий Коваль не смог явиться сегодня на дачу свидетельских показаний. Судья объявил, что «у Коваля COVID-19».

Во время игровой карьеры он был голкипером сборной Беларуси, признавался лучшим хоккеистом страны. В КХЛ выступал за минское «Динамо», нижегородское «Торпедо», мытищинский «Атлант» и уфимский «Салават Юлаев».
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Премия для главы РБ: Нобелевская, или...
Ольга Карач
ПЛОХИЕ НОВОСТИ ДЛЯ ЛУКАШЕНКО
Владимир Искорцев
Давайте сравним...
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Моральные ориентиры милиции Лукашенко ....
Людмила Мирзаянова
НЕПРИВЫЧНАЯ ДЛЯ НАС КАРТИНА
Юрий Губаревич
Як выбарчыя камісіі маніпулююць лічбамі яўкі
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXV. ПРОГУЛКА В...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]