











- Вопрос, ставший одним из самых популярных в последнее время в связи со сложившейся в мире ситуацией: как вы проводили время на карантине? И чем занимаетесь по его завершении?





- Здесь я ничего особенного, наверное, не скажу. Мы люди дисциплинированные, поэтому то, что говорил Роспотребнадзор, что говорил работодатель, что говорило правительство, — все это выполняли. Я практически два месяца не выходил из дома, кроме того, чтобы подышать воздухом во дворе. У меня есть беговая дорожка, на которой я бегал и даже похудел на три килограмма за время карантина. Естественно, смотрел телевизор: показывали много матчей национальной команды, в том числе с чемпионата мира. Если раньше я их в большей степени видел как тренер, то сейчас мог расслабиться и посмотреть как болельщик. Ну и все это время провел дома с семьей — когда такое было и когда такое еще будет.





- Смотрели ли вы чемпионат Беларуси, как вам уровень?





- Смотрел. Естественно, первые матчи были на не самом высоком уровне, но затем команды стали набирать обороты. Если получать удовольствие, то, конечно, чемпионаты Англии, Испании или Германии доставляют его больше. Другое дело, что тренер в любой игре может что-то заметить: стандарт какой-нибудь, тактику, да и вообще футбол в братской нам стране лишний раз посмотреть неплохо. Тем более там выступают российские футболисты.





- Есть ли в белорусском чемпионате игроки, которых вы рассматриваете как кандидатов в национальную сборную?





- Нет, — рассказал Черчесов в интервью "Матч ТВ".