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"Сгорел за несколько дней в ковидном отделении". Умер экс-вратарь брестского "Динамо"

Владимиру Павлючику было 60. О его кончине сообщил спортивный журналист Василий Сарычев.


В последние годы Владимир Павлючик преподавал в университете. По словам журналиста, он умер от коронавируса — «сгорел за несколько дней в ковидном отделении».

"Умер Владимир Павлючик, вратарь брестского «Динамо» второй половины 80-х. Его напарник по воротам, Олег Сыроквашко, ушел четыре года назад почти день в день, тоже в июле, – и вот Володя..., — пишет Василий Сарычев.

У него были отличные данные – рост далеко за метр восемьдесят, длиннющие руки, чувство позиции. Самоотверженность. Ответственность.

В юношах его вызывали в сборную республики, наставник Геннадий Абрамович поражался вратарской интуиции: все летит в него. Еще бы чуть злости!

Во взрослой команде место первого вратаря было занято, зато вторым Павлючик подходил идеально: спокойный, добродушный, надежный. Это потом мешало: уже отслужив армию и войдя в пору расцвета, он мог месяцами сидеть в запасе и страховал, не бился всеми способами, выходил, когда надо, выручал и снова садился.

Ему посчастливилось играть в веселом «Динамо» времен Румбутиса, но тогда же подстерегла беда. На тренировке сломал две берцовые, нога сложилась пополам. А дело шло к тридцати, вроде надо заканчивать, но он восстановился, без футбола не мог. И еще поиграл в «Динамо», а после лет пять пылил «на понижении» – в польском «Ольштыне» и «Брестбытхиме».


Футбольное прошлое догонит через годы – оба голеностопных сустава пришлось намертво скрепить на шурупы. Научился жить с этим, продолжал преподавать физкультуру в университете. Слыл хорошим, душевным преподавателем. Работал бы еще и работал – если бы не напасть. Сгорел за несколько дней в ковидном отделении больницы.

Ему было шестьдесят".
Источник: gazetaby.com
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