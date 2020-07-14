



В последние годы Владимир Павлючик преподавал в университете. По словам журналиста, он умер от коронавируса — «сгорел за несколько дней в ковидном отделении».





"Умер Владимир Павлючик, вратарь брестского «Динамо» второй половины 80-х. Его напарник по воротам, Олег Сыроквашко, ушел четыре года назад почти день в день, тоже в июле, – и вот Володя..., — пишет Василий Сарычев.





У него были отличные данные – рост далеко за метр восемьдесят, длиннющие руки, чувство позиции. Самоотверженность. Ответственность.





В юношах его вызывали в сборную республики, наставник Геннадий Абрамович поражался вратарской интуиции: все летит в него. Еще бы чуть злости!





Во взрослой команде место первого вратаря было занято, зато вторым Павлючик подходил идеально: спокойный, добродушный, надежный. Это потом мешало: уже отслужив армию и войдя в пору расцвета, он мог месяцами сидеть в запасе и страховал, не бился всеми способами, выходил, когда надо, выручал и снова садился.





Ему посчастливилось играть в веселом «Динамо» времен Румбутиса, но тогда же подстерегла беда. На тренировке сломал две берцовые, нога сложилась пополам. А дело шло к тридцати, вроде надо заканчивать, но он восстановился, без футбола не мог. И еще поиграл в «Динамо», а после лет пять пылил «на понижении» – в польском «Ольштыне» и «Брестбытхиме».









Футбольное прошлое догонит через годы – оба голеностопных сустава пришлось намертво скрепить на шурупы. Научился жить с этим, продолжал преподавать физкультуру в университете. Слыл хорошим, душевным преподавателем. Работал бы еще и работал – если бы не напасть. Сгорел за несколько дней в ковидном отделении больницы.





Ему было шестьдесят".