Ранее на «Борисов-Арене» БАТЭ проиграл «Энергетику-БГУ», минскому «Динамо» и сыграл вничью с «Шахтером».





Дома БАТЭ не может победить в четырех матчах подряд. Это повторение клубного антирекорда 2020 года, сообщает «Прессбол».





Отметим, что в последних 6 матчах борисовчане одержали лишь одну победу.





Следующий матч команда Кирилла Альшевского проведет на выезде против «Руха» 18 июля.