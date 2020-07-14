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БАТЭ не побеждает дома в четырех матчах подряд. Это повторение клубного антирекорда

В матче 17-го тура БАТЭ сыграл вничью со «Славией».

Ранее на «Борисов-Арене» БАТЭ проиграл «Энергетику-БГУ», минскому «Динамо» и сыграл вничью с «Шахтером».

Дома БАТЭ не может победить в четырех матчах подряд. Это повторение клубного антирекорда 2020 года, сообщает «Прессбол».

Отметим, что в последних 6 матчах борисовчане одержали лишь одну победу.

Следующий матч команда Кирилла Альшевского проведет на выезде против «Руха» 18 июля.
Источник: tribuna.com
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