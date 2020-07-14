Тренер президентской команды и Николая Лукашенко с недавних пор уже не только генеральный директор минского «Динамо». Он стал совладельцем аккумуляторного завода под Брестом и оказался в составе совладельцев компании-застройщика «Датч Стар», которая строит жилой комплекс «Гранд Хаус» на проспекте Дзержинского в Минске.





Помимо этого Дмитрию Баскову удается каким-то образом успешно находить спонсоров для хоккея, которые готовы расстаться с внушительными суммами.





UDF.BY рассказывает о двух недавних случаях.





Премии тренерам детско-юношеских школ





Фото: myfin.by





В начале июня Дмитрий Басков сообщил, что благодаря БСБ-Банку все тренеры детско-юношеских школ Беларуси получили премии за сезон. Банк выделил впечатляющую сумму – 600 тысяч рублей.





Подробно о причинах такой щедрости не пояснялось, но вот что обращает на себя внимание.





В 2017 году Нацбанк отозвал у БСБ-Банка лицензию на работу с физлицами – «с учетом выявленных в ходе проверки банка нарушений и недостатков в его деятельности». Однако меньше, чем через два месяца, лицензионные полномочия были восстановлены. По слухам, после некоего обращения руководства банка напрямую к Александру Лукашенко.





Вскоре после этого в наблюдательный совет БСБ-банка вошла Надежда Ермакова, а также предприниматель Сергей Каганович, который играет в любительском чемпионате Минска по хоккею и который недавно стал совладельцем аккумуляторного завода вместе с Басковым.





Сам Басков (выпускник БГУ по специальности «Правоведение» и бизнес-школы ИПМ) вошел в состав совета директоров БСБ-Банка в прошлом году.





Рассказывая о выделении премий хоккейным тренерам, управленец упомянул, что эта практика появилась недавно и к этому причастен Лукашенко:





«Несколько лет назад совместно с нашими друзьями из БСБ-Банка мы задумались над тем, как можем помочь этим людям, поддержать их финансово, ведь не секрет, что зарплаты в детско-юношеских школах, особенно на периферии, не самые высокие. Добро на проект дал президент – и мы приступили к реализации».

Новый спонсор для хоккейного «Динамо»

Глава «А-100» Александр Центер и Дмитрий Басков. Фото: hcdinamo.by





Если исходить из слов руководителя страны, в прежние годы финансирование хоккейного клуба «Динамо-Минск» обходилось почти в $15 млн. Согласно СМИ зарплатный бюджет команды в минувшем сезоне составлял около $6 млн.





Основным спонсором выступало крупнейшее госпредприятие – «Беларуськалий». Но в последнее время клуб столкнулся с финансовыми проблемами. Недавно Дмитрий Басков как гендиректор «Динамо» признал:





«Этой весной нам было очень непросто в экономическом плане».





И вот проблему ему удалось решить. На минувшей неделе было объявлено, что группа компаний «А-100» станет генеральным партнером клуба.





«Сумма соглашения составляет значительную часть бюджета «Динамо», практически равную той, что выделяет нам наш генеральный спонсор «Беларуськалий», — заявил Басков.





Группа компаний «А-100» – владелец сети заправок и один из крупных девелоперов. Зачем ей понадобилось вкладываться в хоккей и взгромождать себе на плечи дополнительную ношу?





«Как бизнесу это поможет начать диалог с новой для нас аудиторией, донести до нее наши ценности, рассказать о тех проектах, которые мы создаем», – пояснил uлава «А-100» Александр Центер.





Но болельщики в комментариях к новости высказали другие предположения. Часть пользователей считает, что таким образом девелопер заручается поддержкой властей, чтобы избежать проблем при дальнейшем выделении участков земли под застройку. Другая часть вообще полагает, что инициатива исходила не от «А-100» и у компании просто не было выбора.





«Лучше бедным, но на свободе», – написали в комментариях на Трибуне.





Эта реплика – отсылка к известному высказыванию руководителя страны:





«Двадцать пятый раз повторяю: лучше бедным на свободе, чем богатым в тюрьме».



