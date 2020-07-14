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Журналистку "Рэгіянальнай газеты" Анастасию Уткину вызывают в милицию по заявлению Белорусской федерации баскетбола

Журналистка не раз критиковала БФБ и ее руководителя Рыженкова.

"Завтра вызывают в ГУВД Миноблисполкома. Федерация баскетбола написала заявление и отметила мое имя. Что-то по поводу репутационного ущерба.
Я знаю, что это связано с постами о баскетболе в моем сообществе. Напомню, что председатель федерации Максим Рыженков работает в Администрации президента", — написала журналистка в твиттере, пишет pressball.by
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