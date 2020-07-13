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Принято решение о смене не только названия, но и фирменного логотипа клуба. На эти меры «Вашингтон» пошел на фоне движения Black Lives Matter.





«3 июля мы объявили, что тщательно проанализируем название команды. Работа началась сразу. В рамках этого процесса мы хотим информировать наших спонсоров, фанатов и сообщество.





Сегодня мы объявляем, что откажемся от названия „Редскинз“ и логотипа после завершения аналитического процесса.





Владелец Дэн Снайдер и тренер Рон Ривера в тесном сотрудничестве разработают новое название и дизайн [логотипа], которые улучшат репутацию нашей гордой, богатой традициями франшизы и вдохновят наших спонсоров, болельщиков и сообщество на следующие 100 лет», — говорится в сообщении команды.





Ранее сообщалось, что спонсоры «Вашингтона» и сама НФЛ поддерживают идею о смене названия.





Владелец клуба Дэн Снайдер в 2013 году заявлял, что клуб никогда не сменит название, несмотря на критику. Команда получила название «Редскинз» еще в 1932 году, когда базировалась в Бостоне.

