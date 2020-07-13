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До 4 лет лишения свободы: суд вынес приговор участникам договорных матчей

В суде Московского района города Минска вынесли приговор участникам договорных матчей.

До 4 лет лишения свободы: суд вынес приговор участникам договорных матчей
Всех признали виновными, передает Трибуна.

Бывшего футболиста Виктора Боровицкого осудили на четыре года с направлением в учреждение открытого типа без лишения права занимать определенные должности.

Бывшего футболиста Виталия Ланько – на три года с направлением в учреждение открытого типа без лишения права занимать определенные должности.

Экс-защитник «Нафтана» Михаила Горбачева – на два года без направления в учреждение открытого типа и с лишением права занимать должности в спортивной сфере.

Экс-полузащитник «Лиды» Игорь Лисица – на один год без направления в учреждение открытого типа с лишением права занимать определенные должности.

Экс-полузащитник «Нафтана» Алексей Сучков – на год без направления в учреждение открытого типа с лишением права занимать должности в спорте на пять лет.


Бывший футболист Александр Юдицкий оштрафован на 16200 рублей.

Валерий Белявский – на четыре года без направления в учреждение открытого типа.

Экс-игрок «Химика» Денис Лебедев – на один год без направления в учреждение открытого типа и с лишением права занимать должности в спорте.

Экс-нападающий Евгений Белявский – на три года без направления в учреждение открытого типа с лишением права занимать должности в спорте.

Экс-игрок «Химика» Вячеслав Голик – на один год без направления в учреждение открытого типа с лишением права занимать должности в спорте.

Экс-хавбек «Нафтана» Андрей Штыгель – на два года общественных работ.

Экс-игрок «Нафтана» Артем Теплов – на два года общественных работ.

Бывшие футболисты Игорь Холодков, Сергей Цветинский, Александр Костеж, Александр Тарликовский – на один год исправительных работ.

Экс-нападающий «Химика» Александр Прокопенко – на полгода без направления в учреждение открытого типа с лишением права занимать определенные должности.

Напомним, на скамье подсудимых было 20 человек — девятнадцать (за редким исключением) уже бывших футболистов и один экс-волейболист Денис Осипов

Они обвинялись по трем статьям Уголовного кодекса РБ — ч.1 и 2 ст. 253 (подкуп участников профессиональных соревнований), по ч. 1 ст. 14 (покушение на такой подкуп) и ч.1, 2 и 3 ст. 209 (хищения, связанные с мошенническим завладением денег букмекерских контор). 

В деле рассматривались 16 договорных матчей — 15 в футболе и один волейбольный, ставший для организаторов последним.
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