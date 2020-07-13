+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Скандал: белорусские футболистки просят проверить пол одного из игроков лиги

Игроки одного из женских футбольных клубов Беларуси написали открытое письмо главе АБФФ Владимиру Базанову, в котором просят проверить пол одного из игроков минского «Динамо-БГУФК» — Салиматы Симпоре.


Письмо подписали 18 футболисток. ТUT.BY публикует текст письма:

— Для участия в чемпионате Республики Беларусь по футболу среди женских команд высшей лиги (далее — чемпионат) за команду ФК «Динамо-БГУФК» был заявлен игрок Симпоре Салимата. В скором времени в СМИ появился ряд статей, ставящих под сомнение гендерную принадлежность данного спортсмена к женскому полу.

Также на основании визуальных контактов в матчах чемпионата с командой ФК «Динамо-БГУФК» спортсменки из соревнующихся команд сомневаются в «допинговой чистоте» вышеупомянутого игрока (на основании антропометрических данных).

Основываясь на регламентирующих документах АБФФ, а также руководствуясь основополагающим девизом ФИФА fair play, инициативная группа спортсменов просит детально разобраться в сложившейся ситуации, а именно подтвердить либо опровергнуть легитимность участия в чемпионате игрока Симпоре Салиматы.

Данная двоякая ситуация подрывает не только престиж чемпионата Республики Беларусь, но и ставит под сомнение правомерность и честность проведения чемпионатов АБФФ. 

Более того, нарушаются базисные принципы проведения соревнований по футболу ФИФА fair play, а также возникает вопрос о возможном сговоре лиц с целью завоевания чемпионского титула по футболу республики среди женщин и дальнейшего выхода команды в Лигу чемпионов УЕФА.

Основываясь на вышеперечисленных фактах, просим провести генетическое обследование гендерной принадлежности и уровня тестостерона спортсменки Симпоре Салиматы.

В случае неправомерного участия вышеуказанного спортсмена в проведенных матчах чемпионата просьба применить соответствующие дисциплинарные взыскания согласно статьям 96 и 97 Регламента АБФФ.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
ТАК ВОТ ПОЧЕМУ Лукашенко унижает Беларусь
Владимир Искорцев
Давайте сравним...
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Моральные ориентиры милиции Лукашенко ....
Людмила Мирзаянова
НЕПРИВЫЧНАЯ ДЛЯ НАС КАРТИНА
Юрий Губаревич
Як выбарчыя камісіі маніпулююць лічбамі яўкі
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXV. ПРОГУЛКА В...
Игорь Драко
Наслушавшись Цепкало, беларусы едут в Сингапур


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]