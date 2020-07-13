Гендиректор клуба Дмитрий Басков сообщил, что упомянутые легионеры согласились на снижение зарплат. "Чтобы выжать максимум из имеющихся у нас довольно скромных возможностей, мы активно оптимизируем затраты", — говорит он. Басков благодарен всем игрокам, которые пошли навстречу в этом вопросе.





"Это показывает их мотивацию играть в "Динамо" и в национальной сборной Беларуси, которая рассматривает всех троих [форвардов Принса и Паре, а также вратаря Тейлора] в качестве кандидатов на усиление состава перед домашним чемпионатом мира", — цитирует слова гендиректора динамовская пресс-служба.





Чтобы выступать на чемпионате мира 2021 года за белорусскую сборную, упомянутым хоккеистам предстоит пройти карантин — отыграть еще один сезон за минское "Динамо".