Российские клубы готовятся к хоккейным сборам в коронавирусной реальности – увы, эти меры никак не могли повлиять на трагедию, которая произошла в пятницу. На сборах «Южного Урала» – команды из из ВХЛ – умер 23-летний нападающий Павел Крутий, который не успел провести ни одного матча за клуб.





В Орске (как и на всем Урале) стояла аномальная жара – термометр показывал +35. Но такая погода не повлияла на планы подготовки – игрокам дали кросс. Показательно, что утром официальное сообщество «ЮУ» сообщало, что игроки только приступили к медосмотру. «Данная диагностика выявляет уровень хоккеистов, позволяющий допустить их к тренировочному процессу», – объясняли в группе ВКонтакте.





Журналист Алексей Шевченко в своем телеграм-канале пишет: «По моим данным, Крутий прошел лишь часть медосмотра, не всех врачей, а затем отправился на тренировку». Непонятно, кого из докторов успел пройти Павел, но Крутий вышел на кросс вместе с остальной командой, где ему и стало плохо. Клуб вызвал скорую помощь, но врачи уже не смогли помочь – он впал в кому по дороге в больницу, а через несколько часов скончался.





Предварительный диагноз – тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА), внезапная закупорка ветвей или ствола легочной артерии тромбом. Обычно его причина – поражения вен в области нижних конечностей. Один из рисков развития ТЭЛА – продолжительное сидение, что актуально для игроков с Дальнего Востока, вынужденных по 7-8 часов находиться в креслах самолетов.





Крутий – воспитанник хабаровского хоккея. Свои лучшие сезоны он провел в системе «Куньлуня» – сначала был лучшим бомбардиром молодежки, набирая по очку за матч и постоянно играя в первом звене, а затем неплохо отыграл в первом взрослом сезоне (37 очков в 53 матчах) за фарм «КРС». Правда, китайские клубы даже не могли попасть в плей-офф: не было глубины состава, а в звеньях играли слишком слабые местные хоккеисты.





Ровно шесть лет назад при схожих обстоятельствах скончался другой игрок ВХЛ – защитник «Ермака» Артем Соколов. Команда бежала кросс в +34 после работы на льду, игрок получил солнечный удар, который привел к трагедии. Сначала медики утверждали, что причиной смерти стала ишемическая болезнь сердца, но в дело вмешался профсоюз лиги.





«Он бежал кросс, упал, попал в кому и в больнице умер вследствие не болезни сердца, а от воздействия солнечного удара», – говорил глава профсоюза Андрей Коваленко в 2015-м. Через два года суд постановил выплатить вдове Соколова 3,2 млн рублей.





Впрочем, гендиректор «Южного Урала» опровергает тот факт, что у хоккеистов была серьезная нагрузка: «Это был кросс, а ознакомительная пробежка. Павел был здоров по всем показателям. У него был полный допуск до тренировочного процесса и игр. Доктор доложил мне, что у него есть допуск к тренировкам до середины августа».





В следующие дни в Орске столбик градусника будет ползти к +40. В таких же условиях начнут сборы и тренировки многие команды лиги – жара будет стоять долго. Заставит ли это самых олдскульных тренеров скорректировать планы подготовки – вот важный вопрос.