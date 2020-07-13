Средняя посещаемость футбольного чемпионата – 852 зрителя на матче. Это на 67 процентов хуже, чем в прошлом сезоне
Средняя посещаемость матчей 17-го тура составила 1056 зрителей на игре. Отметим, что матч тура «Динамо» Брест – «Слуцк» был перенесен на август.
Наибольшее количество зрителей собрала игра БАТЭ – «Славия» (2 507). Худшая посещаемость зафиксирована на игре «Энергетик-БГУ» – «Рух» (253).
Средняя посещаемость чемпионата – 852 зрителя на матче. Это на 67 процентов хуже, чем в прошлом сезоне.
08:50 13/07/2020
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