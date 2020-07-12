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Барселона не подпишет Неймара этим летом из-за финансовых проблем

С большой вероятностью форвард останется на следующий сезон в ПСЖ.

Неймар, Месси и Суарес

Барселона не может подписать форварда ПСЖ Неймара в ближайшее трансферное окно из-за финансовых проблем. Руководство каталонского клуба в общении со СМИ дистанцируется от обсуждения потенциального трансфера, считая его маловероятным.

В то же время в Париже рассчитывают на бразильца из-за неопределенности с продлением контракта другого форварда Киллиана Мбаппе. С большой долей вероятности Неймар останется во Франции — интерес к форварду проявлял и Реал, но в итоге Бланкос отказались от трансфера.

Ранее форвард договорился с руководством ПСЖ о том, чтобы те не препятствовали его уходу в случае конкретного предложения о трансфере со стороны Барселоны. В свою очередь парижане попросили у Неймара полной приверженности в следующем сезоне.


Неймар в сезоне-2019/20 провел 22 матча во всех турнирах за ПСЖ, забив 18 голов и сделав 10 ассистов. До перехода в состав парижан в 2017 году бразилец провел три сезона за Барселону.

Чемпионат Франции завершен досрочно из-за пандемии коронавируса, а ПСЖ признан чемпионом. Барселона идет на втором месте в Примере, отставая от мадридского Реала на 4 очка. Сегодня каталонцы сыграют против Вальядолида.
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