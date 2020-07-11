Бывший паралимпиец из Борисова не может получить квартиру 35 лет

Последнее место, где Игорь Николаевич официально проживал, это общежитие Общества глухих в исторической части Борисова. Там он прожил вместе с женой-инвалидом и двумя детьми в 12-метровой комнате. В 2008 году по решению администрации предприятия его с семьей высели из общежития.





В очереди на получение жилья борисовчанин состоит с 1985 года. За 35 лет список очередников неоднократно пересматривался, но до сих пор семья инвалида так и не получила своего угла. После выселения из общежития супруги Проскурины с детьми вынуждены были скитаться по приютам и съемным квартирам. Все эти годы глава семейства обращался в различные инстанции — в прокуратуру, райисполком, администрацию президента — в надежде получить хотя бы социальную жилплощадь.





В результате долгих скитаний в 2017 году семья Проскуриных решила перебраться в Минск, где сняла квартиру. Каково же было удивление супругов-инвалидов, когда они получили уведомление, что их сняли с очереди на жилье в связи с тем, что они снимают квартиру.





В 2018 году Игорь Николаевич записался на прием к председателю райисполкома Геннадию Денгалеву. Глава района, по словам инвалида, не стал долго выслушивать посетителя, а предложил ему место в доме для престарелых. Притом одному и на платной основе.





9 июля Игорь Проскурин решил заявить о своей гражданской позицию: он облачился в майку со словами "Дискриминация бездомных инвалидов" и, не спеша, в инвалидной коляске прокатился по пр-ту Революции в Борисове. Игоря сопровождал его друг, тоже инвалид. Акция инвалида проходило довольно спокойно до тех пор, пока возле городского Дворца культуры инвалида не остановил сотрудник милиции. Игорь сообщил, что носит майку добровольно. После его просьбы отпустить, мужчины посовещались и один позвонил в скорую помощь. По телефону он объяснял, что является сотрудником милиции, а тут якобы неадекватный инвалид-колясочник на них нападает. Поэтому нужна психиатрическая помощь.



