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«Для трансферов нужны деньги». Тренер БАТЭ — о подписании новых игроков и матче против «Славии»

Главный тренер БАТЭ после матча 17-го тура против «Славии» (1:1) не готов был по горячим следам ответить, почему команда стала мало забивать и не может победить на «Борисов-Арене».

Кирилл Альшевский также рассказал, что не получается у команды, почему не подписали новых игроков в это трансферное окно и рассматривают ли они Никиту Корзуна в качестве игрока БАТЭ. Слова тренера приводит «Прессбол».

Фото: БАТЭ

— Одна победа в шести матчах. Почему?

— Не готов так сразу ответить. Нужно все разложить по полкам. После эмоционального матча сложно думать конструктивно.

— Почему давали сопернику много бить издали?

— Меня радует, что били издали, а не с пределов штрафной. Команда, которая атакует, время от времени будет бить. Мы не дали «Славии» продвинуться в те зоны, где их удары могли бы быть более опасными.

— «Славия» в этом году провела четвертый матч с БАТЭ. И каждый был хорошим. Почему не были сделаны выводы? С чем связана их удачная игра?

— С тем, что у «Славии» хороший тренерский штаб. Они неплохо поставили командную игру. Та организация, которая есть у «Славии», позволяет отбирать очки в том числе и у нас.

— Почему в заявку не попал Бага?

— Еще перед матчем с «Шахтером» он получил повреждение. Долгое время играл через боль. Сейчас дали паузу, чтобы залечить недомогание.

— Какие проблемы видите в игре?

— Сложно сказать, что что-то не получается. Берем матч с «Энергетиком». Первый тайм — провальный. Во втором нанесли 23 удара, из которых 18 с пределов штрафной. При таком показателе мы обязаны побеждать. Не могу никого упрекнуть в том, что у кого-то что-то не получилось.

Сегодня тоже. Мы находились в одной трети команды соперника. Позволяли выбегать в контратаки, что очевидно. Доводили моменты до логического завершения. Допустим, после углового Скавыш с пяти метров бьет и попадает в штангу — это стопроцентный момент, который мы обязаны забивать.

Пропустили гол с пенальти. Наверное, он был правомерно назначен, спорить не буду. Но сказать, что мы что-то вменяемое дали сопернику создать, нельзя. Конечно, могу все это сейчас эмоционально говорить.

Нужно думать конструктивно. И болельщики судят по результату. У нас не все хорошо. Нам не хватает чуть-чуть в плане реализации. Мы над этим работаем. Нам где-то нужно быть хладнокровнее, где-то разнообразнее, а где-то выполнить то, что должны.


— Володько в стартовом составе. Как оцените его игру?

— Хорошо. И выглядел последние недели отлично. Знает, что делать. Он не играл больше года. Довольны его выходом.

— Мукам ярко вышел. Сделал ли он заявку на большее игровое время?

— Думаю, да. Он набрал те кондиции, которые позволяют ему играть ярко и часто эффективно. У нас впереди подготовка к следующему матчу. Вполне возможно, он сможет сыграть больше. Но мы еще будем делать анализ и выводы по сегодняшней игре.

— Насколько психологически влияет на игроков такой отрезок сезона?

— Время покажет. В раздевалке никто ни с кем не дерется. Все расстроены. Все стараются. Это видно. Что-то не получается, что-то получается.

Состояние клуба и команды и реакция на то, что происходит — это победы, поражения. Время покажет, из чего мы сделаны и как готовы выбираться. Ребята настроены ни в коем случае не сдаваться. Мы сделаем все, чтобы исправить ситуацию.

— У БАТЭ нет приобретений в трансферное окно. Не считаете нужным?

— У нас хороший состав. Все, кто есть, способны решать задачи. Впереди есть еще одно трансферное окно. Вы поймите: для того, чтобы делать трансферы, нужны средства.

К этому нужно подходить аккуратно. К нам никто не придет со стороны и не даст деньги, не скажет: «Вот берите, покупайте любого футболиста, платите большую зарплату». Мы живем по средствам. У нас есть игроки, способные давать результат.

— Команда много навешивает в штрафную. Почему не удается никому замкнуть? Ведет ли клуб поиск высокорослого нападающего?

— Мы не строим так игру. Просто, когда соперник всем составом находится в своей штрафной, не всегда есть возможность протолкнуть комбинационный футбол. Остаются дальние удары и фланговые передачи.

Тот процент выигранных единоборств, который у нас есть, высок. Часто выше, чем процент выигранных единоборств у защитников соперников. Вопрос в том, что нам не хватает реализации и везения. Тот момент, который был у Скавыша, там даже не нужно было прыгать. Всего лишь попасть в рамку — 7,5 на 2,5 метра.

— В прессе была информация, что Никита Корзун тренируется с БАТЭ. Какие у него перспективы заключить контракт с клубом?

— Никаких. Он просто потренировался с нами. У нас была возможность дать ему с нами потренироваться. Не больше, не меньше.

Напомним, что БАТЭ опустился на второе место, а лидерство захватил «Шахтер», у которого на два очка больше. Но уже завтра «Энергетик-БГУ» и «Неман» могут обойти борисовчан, если победят в своих матчах.
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