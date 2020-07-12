Лионель Месси установил историческое достижение в чемпионате Испании

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По итогам этого матча Месси удалось установить историческое достижение в Ла Лиге. Он стал первым футболистом в чемпионате Испании, которому удалось забить за один сезон не менее 20 голов и отдать не менее 20 результативных передач, сообщается в твиттере ESPN FC.





Прежде это достижение покорилось экс-форварду «Арсенала» Тьерри Анри в сезоне-2002/03 — на его счету было 24 гола и 20 пасов, но только в английской Премьер-лиге.





«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Примеры. Отставание каталонцев от мадридского «Реала», у которого есть одна встреча в запасе, составляет одно очко. «Вальядолид» (39) — на 14-м месте.