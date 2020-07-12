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Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко заявлена на турнир в Палермо

Белорусская теннисистка Арина Соболенко попала в предварительную заявку турнира WTA в Палермо.


Организаторы опубликовали заявочный лист, в котором присутствует фамилия первой ракетки Беларуси.

Отметим, турнир в Палермо станет первом после рестарта сезона и начнется 3-го августа.

Напомним, Арина Соболенко занимает 11-ю строчку в рейтинге WTA.

В открытом чемпионате Беларуси, который проходил с 20 по 27 июня, теннисистка участие не принимала, а тренировалась в Минске под руководством Дмитрия Турсунова.
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