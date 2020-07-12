Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко заявлена на турнир в Палермо
Белорусская теннисистка Арина Соболенко попала в предварительную заявку турнира WTA в Палермо.
Организаторы опубликовали заявочный лист, в котором присутствует фамилия первой ракетки Беларуси.
Отметим, турнир в Палермо станет первом после рестарта сезона и начнется 3-го августа.
Напомним, Арина Соболенко занимает 11-ю строчку в рейтинге WTA.
В открытом чемпионате Беларуси, который проходил с 20 по 27 июня, теннисистка участие не принимала, а тренировалась в Минске под руководством Дмитрия Турсунова.
12:44 12/07/2020
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