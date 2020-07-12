+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Главный тренер "Городеи": «Пушняков, Сазанович, Сорокин, Игнатенко находятся под контролем врачей»

Главный тренер «Городеи» Олег Радушко подвел итог матча с «Шахтером» (1:4) в рамках 17-го тура чемпионата Беларуси, передает «Прессбол».


– «Шахтер» заслуженно победил. Наверное, вы знаете о наших проблемах. Много ребят больных, дисквалификация, плюс Женя Козел, которого мы арендовали у «Шахтера», не мог играть по контракту. Несколько человек ушло из нашей команды в трансферное окно. Было нелегко, но ребята отдали много сил, сражались, просто в первом тайме пропустили три гола, поэтому было довольно трудно. Но не пали духом, и во втором тайме, думаю, дали бой. И я скажу, что молодцы, терпение было в игре. Я думаю, все наладится. Будем готовиться к следующему матчу.

- Как здоровье у Пушнякова, Сазановича, Сорокина, Игнатенко?

– Они находятся под контролем врачей. Пока ничего сказать не можем, на сколько это продлится, сколько это будет, не знаем. Дай бог, чтобы побыстрее это закончилось, – сказал Радушко.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
ТАК ВОТ ПОЧЕМУ Лукашенко унижает Беларусь
Владимир Искорцев
Давайте сравним...
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Моральные ориентиры милиции Лукашенко ....
Людмила Мирзаянова
НЕПРИВЫЧНАЯ ДЛЯ НАС КАРТИНА
Юрий Губаревич
Як выбарчыя камісіі маніпулююць лічбамі яўкі
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXV. ПРОГУЛКА В...
Игорь Драко
Наслушавшись Цепкало, беларусы едут в Сингапур


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]