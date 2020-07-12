



– «Шахтер» заслуженно победил. Наверное, вы знаете о наших проблемах. Много ребят больных, дисквалификация, плюс Женя Козел, которого мы арендовали у «Шахтера», не мог играть по контракту. Несколько человек ушло из нашей команды в трансферное окно. Было нелегко, но ребята отдали много сил, сражались, просто в первом тайме пропустили три гола, поэтому было довольно трудно. Но не пали духом, и во втором тайме, думаю, дали бой. И я скажу, что молодцы, терпение было в игре. Я думаю, все наладится. Будем готовиться к следующему матчу.





- Как здоровье у Пушнякова, Сазановича, Сорокина, Игнатенко?





– Они находятся под контролем врачей. Пока ничего сказать не можем, на сколько это продлится, сколько это будет, не знаем. Дай бог, чтобы побыстрее это закончилось, – сказал Радушко.