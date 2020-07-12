Петр Ян нокаутировал Жозе Альдо и стал чемпионом UFC
На «Бойцовском острове» проходит UFC 251, где состоялся чемпионский бой за вакантный пояс в легчайшем весе – между Петром Яном и Жозе Альдо, пишет sports.ru.
Поединок продлился 5 раундов, но закончился досрочно: Ян забрал первую пятиминутку, потом Альдо смог перехватить инициативу, но с третьего раунда Петр вновь работал первым номером.
В итоге Альдо подсел функционально, после чего Ян финишировал бразильца в пятом раунде техническим нокаутом.
Петр Ян – второй чемпион UFC из России после Хабиба Нурмагомедова.
09:48 12/07/2020
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