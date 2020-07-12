Петр Ян нокаутировал Жозе Альдо и стал чемпионом UFC









Поединок продлился 5 раундов, но закончился досрочно: Ян забрал первую пятиминутку, потом Альдо смог перехватить инициативу, но с третьего раунда Петр вновь работал первым номером.





В итоге Альдо подсел функционально, после чего Ян финишировал бразильца в пятом раунде техническим нокаутом.





Петр Ян – второй чемпион UFC из России после Хабиба Нурмагомедова.