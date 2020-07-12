







- Это "серебро" Ивана Тихона в Рио-де-Жанейро. Цена этой медали очень высока. Потому что были времена, когда кто-то пытался дискредитировать Ивана и меня. После такого колоссального напряжения, после такой огромной паузы, под тотальным допинг-контролем, человек, не молодея, пройдя — не хочу описывать, что он прошел — выходит и завоевывает "серебро" Олимпийских игр в 40!





Эти 8 лет он не был на восстановлении или отдыхал головой, он был в постоянном напряжении, переживший, я не знаю, сколько и что. Для меня то, что он завоевал "серебро" — чудо. Потому что после такого наката, после такого наезда, через что прошел Иван, вообще, не выживают. Мало того, что он выжил, он пришел и доказал всем, что наши атлеты сильны духом, и они — настоящие чемпионы, — цитирует Девятовского СТВ.



