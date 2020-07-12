+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Вадим Девятовский: цена серебра Тихона в Рио очень высока. Потому что были времена, когда кто-то пытался дискредитировать Ивана и меня

Глава БФЛА Вадим Девятовский вспомнил о серебре метателя молота Ивана Тихона на Олимпиаде-2016.



- Это "серебро" Ивана Тихона в Рио-де-Жанейро. Цена этой медали очень высока. Потому что были времена, когда кто-то пытался дискредитировать Ивана и меня. После такого колоссального напряжения, после такой огромной паузы, под тотальным допинг-контролем, человек, не молодея, пройдя — не хочу описывать, что он прошел — выходит и завоевывает "серебро" Олимпийских игр в 40!

Эти 8 лет он не был на восстановлении или отдыхал головой, он был в постоянном напряжении, переживший, я не знаю, сколько и что. Для меня то, что он завоевал "серебро" — чудо. Потому что после такого наката, после такого наезда, через что прошел Иван, вообще, не выживают. Мало того, что он выжил, он пришел и доказал всем, что наши атлеты сильны духом, и они — настоящие чемпионы, — цитирует Девятовского СТВ.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
ТАК ВОТ ПОЧЕМУ Лукашенко унижает Беларусь
Владимир Искорцев
Давайте сравним...
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Моральные ориентиры милиции Лукашенко ....
Людмила Мирзаянова
НЕПРИВЫЧНАЯ ДЛЯ НАС КАРТИНА
Юрий Губаревич
Як выбарчыя камісіі маніпулююць лічбамі яўкі
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXV. ПРОГУЛКА В...
Игорь Драко
Наслушавшись Цепкало, беларусы едут в Сингапур


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]