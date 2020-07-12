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Василий Пономарев: Дуайеру очень понравилось в Беларуси

Российский форвард "Шоуинигана" Василий Пономарев рассказал о работе с главным тренером Горди Дуайером.



Специалист ранее возглавляя минское "Динамо".

"Горди Дуайер — строгий, рассудительный человек. Помню, он приехал за день до выезда, и нам сразу показали нарезки игр, моменты, которые он хочет увидеть в нашем исполнении. Я считаю, что это помогло не только мне, но и команде. Мы сразу же начали менять свою игру.

Это хороший тренер, который, я уверен, в будущем может вернуться на высокий уровень — в КХЛ или даже стать главным тренером в НХЛ. Я знаю, что он не продлил контракт с "Шоуиниганом", так что сейчас у нас непонятно, кто будет главным тренером в следующем сезоне.

Ему очень понравилось в России и Беларуси. Был однажды случай: я прохожу мимо тренерской, а там музыка русская играет — это Горди сидел и слушал что-то наподобие "Руки Вверх", — цитирует Пономарева AllHockey.
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