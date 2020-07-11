Министерство культуры заказало у студии «Первая Киновидеокомпания» биографию Александра Медведя
В начале июля 2020 года прошел тендер госзакупок, по результатам которого стало известно о будущих экранизациях.
Так, Министерство культуры заказало у студии «Первая Киновидеокомпания» три проекта: мини-сериал «Полчаса до весны» про музыканта Владимира Мулявина, экранизацию книги «Радзіва Прудок» Андрея Горвата и биографию борца Александра Медведя.
Студия «Демарш-фильм» получила право на экранизацию романа «Сфагнум» Виктора Мартиновича.
Александр Медведь – белорусский спортсмен, борец вольного стиля, трехкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, Европы и СССР, пишет by.tribuna.com
17:21 11/07/2020
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