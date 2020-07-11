+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Министерство культуры заказало у студии «Первая Киновидеокомпания» биографию Александра Медведя

В начале июля 2020 года прошел тендер госзакупок, по результатам которого стало известно о будущих экранизациях.

Так, Министерство культуры заказало у студии «Первая Киновидеокомпания» три проекта: мини-сериал «Полчаса до весны» про музыканта Владимира Мулявина, экранизацию книги «Радзіва Прудок» Андрея Горвата и биографию борца Александра Медведя.

Студия «Демарш-фильм» получила право на экранизацию романа «Сфагнум» Виктора Мартиновича.

Александр Медведь – белорусский спортсмен, борец вольного стиля, трехкратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, Европы и СССР, пишет by.tribuna.com
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Искорцев
Давайте сравним...
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Моральные ориентиры милиции Лукашенко ....
Людмила Мирзаянова
НЕПРИВЫЧНАЯ ДЛЯ НАС КАРТИНА
Юрий Губаревич
Як выбарчыя камісіі маніпулююць лічбамі яўкі
Ольга Карач
ТАК ВОТ ПОЧЕМУ Лукашенко молчит про АЭС
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXV. ПРОГУЛКА В...
Игорь Драко
Наслушавшись Цепкало, беларусы едут в Сингапур


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]