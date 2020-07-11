Коллектив подобрался классный: молодые, боевые, неуступчивые... Незабываемое время: выигрывали чемпионаты страны, прогрессировали в еврокубках. Еще немножко и обязательно случился бы прорыв, но и тут не сложилось: сперва ушел с тренерского поста Сергей Бебешко, а потом и команда распалась.









К слову, о "Динамо". Тогда, неизменно опережая БГК имени Мешкова в чемпионской гонке, вы над ними, не раз это замечал, высокомерно посмеивались.

Открою тебе секрет: однажды, когда нам уже месяцев пять не платили зарплату и было понятно, что долго клубу не протянуть, мы собрались большой бандой: я, Рутенко, Шилович, Бабичев, Атьман, Онуфриенко — и друг другу сказали: "Пацаны, кто перейдет в Брест — тот козел!"





И все совсем скоро там оказались.

Ирония судьбы... Встретились потом в Бресте, посмотрели друг другу в глаза... Похохотали, в общем: никогда не говори "никогда", — как передает "СБ. Беларусь сегодня", сказал Никуленков.



