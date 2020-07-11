+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис Эпидемия

Умер чемпион мира по футболу

Чемпион мира по футболу 1966 года в составе сборной Англии Джек Чарльтон умер в возрасте 85 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщается на сайте клуба "Лидс Юнайтед", пишет Lenta.Ru.

Чарльтон выступал на позиции защитника и провел в "Лидсе" всю футбольную карьеру. За 23 года игрок отметился 773 матчами за клуб, что является лучшим показателем в истории команды. Вместе с "Лидс" Чарльтон выиграл чемпионат Англии и кубок страны.

В составе сборной Англии Чарльтон завоевал золото на домашнем чемпионате мира в 1966 году. Спустя два года он также помог команде выиграть бронзовые медали на чемпионате Европы.

После завершения карьеры футболиста Чарльтон работал тренером. В 1973 году он возглавил "Мидлсбро" и привел клуб к победе во втором дивизионе чемпионата Англии. В 1974 году его признали лучшим тренером страны. Кроме того, англичанин руководил сборной Ирландии.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Владимир Искорцев
Давайте сравним...
Анатолий Лебедько
ПРА НАС. Моральные ориентиры милиции Лукашенко ....
Людмила Мирзаянова
НЕПРИВЫЧНАЯ ДЛЯ НАС КАРТИНА
Юрий Губаревич
Як выбарчыя камісіі маніпулююць лічбамі яўкі
Ольга Карач
ТАК ВОТ ПОЧЕМУ Лукашенко молчит про АЭС
Алесь Бяляцкі
Тюрьма. Забытые люди. История: XXV. ПРОГУЛКА В...
Игорь Драко
Наслушавшись Цепкало, беларусы едут в Сингапур


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]