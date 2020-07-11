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В новом сезоне КХЛ будут изменены правила

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов рассказал о планах проведения первых в сезоне судейских сборов и изменениях в правилах, которые вступят в силу в новом розыгрыше лиги.


– На прошлой неделе мы оповестили всех о том, что июльских сборов не будет и вообще традиционный их формат в этом году изменится. Ждем рекомендаций от Медицинского управления КХЛ и подбираем подходящие сроки для сборов в августе. Сложность состоит в том, что в это время уже вовсю идут предсезонные турниры и товарищеские матчи. В то же время судьи уже давно начали сдавать в дистанционном режиме тесты по правилам.

Вообще, в этом режиме пройдет вся теоретическая часть сборов. Это будет в конце июля. При помощи интернета, расскажем о том, на что надо будет обратить внимание в следующем сезоне, доведем до судей изменения в правилах. Обязательно пройдет углубленное медицинское обследование.

– Вы упомянули об изменениях в правилах…

– Они коснутся штрафов за неспортивное поведение, также будут изменения формулировок в нескольких ситуациях, касающихся взятия ворот. Кстати, несмотря на сложную обстановку, мы обязательно перед началом сезона прочитаем всем командам правила, заострим внимание на изменениях. Как делаем это каждый год,

Напомним, следующий сезон КХЛ начнется в сентябре 2020 года.
Sportarena.by
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