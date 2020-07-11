Об этом сообщила Федерация тяжелой атлетики Болгарии.





Как стало известно, ДТП произошло в штате Миннесота. Антонио Крастеву было 58 лет.









Американское издание Power Lift в 80-е годы ХХ-го столетия признало болгарина сильнейшим человеком в мире. В 1986-87 годах Антонио Крастев установил пять мировых рекордов.









За карьеру он дважды становился чемпионом мира и Европы, 4 раза выигрывал Кубок мира, пять раз становился чемпионом Болгарии.





Перед олимпиадой в Сеуле Антонио Крастев считался абсолютным фаворитом. Однако тогда была дисквалифицирована вся сборная Болгарии по тяжелой атлетике, и он на олимпиаду так и не попал.







