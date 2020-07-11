В автокатастрофе погиб двукратный чемпион мира по тяжелой атлетике Антонио Крастев
В США в автокатастрофе погиб двукратный чемпион мира по тяжелой атлетике, 58-летний болгарин Антонио Крастев
Об этом сообщила Федерация тяжелой атлетики Болгарии.
Как стало известно, ДТП произошло в штате Миннесота. Антонио Крастеву было 58 лет.
Американское издание Power Lift в 80-е годы ХХ-го столетия признало болгарина сильнейшим человеком в мире. В 1986-87 годах Антонио Крастев установил пять мировых рекордов.
За карьеру он дважды становился чемпионом мира и Европы, 4 раза выигрывал Кубок мира, пять раз становился чемпионом Болгарии.
Перед олимпиадой в Сеуле Антонио Крастев считался абсолютным фаворитом. Однако тогда была дисквалифицирована вся сборная Болгарии по тяжелой атлетике, и он на олимпиаду так и не попал.
11:30 11/07/2020
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