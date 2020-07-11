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Кожевников о минском «Динамо»: «В безудержной поддержке неудачника Вудкрофта там дошли до нелепых писем»

Олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о ситуации в минском «Динамо».


– Мыльная опера в Минске. Руководство белорусского «Динамо» в своей безудержной поддержке североамериканского тренера Вудкрофта ушло в такой оригинальный жанр, как открытые письма. Еще более удивительно то, что в этих нелепых письмах руководство оттаптывается на тех людях белорусского хоккея, которые много лет служили ему верой и правдой. 

И все это – ради того, чтобы защитить свой выбор американского тренера-неудачника. Выбор, который – посмотрите результаты очередного сезона – является провальным. Меня это просто шокирует!

– Нет ли здесь и позитива: в России менеджеры не всегда сражаются за своих тренеров, а в Минске все в одной лодке?

– Я вижу здесь не позитив, а ошибку. Вудкрофт словно бы взял пример с Игоря Захаркина и относится к легендам местного хоккея, к их вкладу в историю страны без какого-либо уважения. Странно, что даже в отсутствие результата все это сходит Вудкрофту с рук.

– Ваше мнение: как будет развиваться конфликт в «Динамо»?

– Меня удивляет, что пока все знаковые для Беларуси люди хоккея не объединились, наоборот, против них непрофессионалы пишут открытые письма. Костицына, которого убрал американский тренер, публично поддержал разве что Калюжный. Удивительно! – считает Кожевников. 
Tribuna
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